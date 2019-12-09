Первый в России музей фортепиано открылся в Рыбинске

09.12.19 10:00

Фото пресс-службы администрации г. Рыбинска

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Коллекционер и реставратор Алексей Ставицкий открыл в Рыбинске (Ярославская область) первый в России музей фортепиано, сообщает пресс-служба администрации города.

"Рыбинский музей фортепиано - не просто выставка музыкальных инструментов. Это небольшой концертный зал, место для музыкальных вечеров, здесь хорошая акустика", - говорится в сообщении.

Самому старому инструменту в экспозиции - 180 лет. Рояль выпущен в 1840-х годах московской фабрикой "Эберг". В ближайшем будущем музей пополнится фортепиано 1805 года выпуска.

Всего в двух залах музея разместили 16 инструментов отечественного и импортного производства.

На церемонии открытия, прошедшей в воскресенье, состоялся концерт с участием российских и зарубежных музыкантов.