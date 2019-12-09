Возможна альтернатива: Путин раскритиковал Болгарию за саботаж строительства "Турецкого потока"
  
Уйдут с морозами: более 60 белых медведей скопились у чукотского села из-за слишком тонкого льда
   
По старым правилам: в ДФО разрешили ввозить подержанные иномарки без "ЭРЫ-ГЛОНАСС"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
09.12.19 10:03

"Уральские авиалинии" с марта начнут полеты из Москвы в Мумбай

© РИА Новости. Виталий Аньков
9 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов на новый прямой рейс Москва ("Домодедово") - Мумбай, говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Рейс будет выполняться с 30 марта 2020 года четыре раза в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам (обратный рейс - вторник, среда, пятница и суббота). Линия будет обслуживаться самолетами А320neo. Время в пути составит 6 часов 45 минут.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" планировали открыть ежедневный рейс из "Домодедово" в Мумбай с 31 марта 2019 года. Позже планы были скорректированы: как говорил в декабре прошлого года гендиректор и крупнейший акционер "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, ожидались задержки с поставками Airbus neo из-за проблем с двигателями.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов производства Airbus (двадцать шесть А320, шестнадцать А321 и пять А319).

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  09.12.19 14:15
Ясная морозная погода без снега установится во второй половине недели в Москве
.
  09.12.19 13:25
Мосгорсуд отменил арест активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей
.
  09.12.19 10:14
ЦОДД ожидает осложнение дорожной обстановки в столице в конце декабря
.
  09.12.19 08:57
Ликсутов: все технические вопросы работы билетной системы МЦД решены
.
  06.12.19 16:11
Абаничев получил 15 суток по "делу 27 июля", но освобожден с учетом срока нахождения в СИЗО
.
  06.12.19 15:10
Верховный суд РФ эвакуирован из-за анонимной угрозы минирования
.
  06.12.19 13:27
Мэр Москвы встретился с горожанами
.
  06.12.19 13:14
Студент ВШЭ Жуков получил условный срок за призывы к экстремизму
.
  06.12.19 12:42
В столичном метро запустили тематический поезд в честь пятилетия ЕАЭС
.
  06.12.19 12:17
Фигурант "дела 27 июля" Чирцов, толкнувший полицейского, получил год колонии


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket