"Уральские авиалинии" с марта начнут полеты из Москвы в Мумбай

09.12.19 10:03

© РИА Новости. Виталий Аньков

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов на новый прямой рейс Москва ("Домодедово") - Мумбай, говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Рейс будет выполняться с 30 марта 2020 года четыре раза в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам (обратный рейс - вторник, среда, пятница и суббота). Линия будет обслуживаться самолетами А320neo. Время в пути составит 6 часов 45 минут.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" планировали открыть ежедневный рейс из "Домодедово" в Мумбай с 31 марта 2019 года. Позже планы были скорректированы: как говорил в декабре прошлого года гендиректор и крупнейший акционер "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, ожидались задержки с поставками Airbus neo из-за проблем с двигателями.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов производства Airbus (двадцать шесть А320, шестнадцать А321 и пять А319).