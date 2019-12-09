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09.12.19 10:25

Гражданские самолеты смогут использовать военный аэродром в Севастополе как запасной

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
9 декабря. Interfax-Russia.ru - Военный аэродром "Бельбек", расположенный в Севастополе, соответствует всем международным требованиям и способен принимать самолеты как военного, так и гражданского назначения, сообщил в интервью агентству "Интерфакс" командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев.

"Бельбек" может использоваться в качестве аэродрома материального обеспечения в интересах армии на Крымском полуострове. Но в перспективе там возможна посадка гражданских самолетов. Так, при определенных погодных условиях гражданский самолет может использовать Бельбек и как запасной аэродром", - сказал Гостев.

Он отметил, что сейчас на аэродроме базируется авиационная воинская часть, которая выполняет задачи по охране и обороне южных рубежей РФ в акватории Черного моря, а также по прикрытию объектов инфраструктуры полуострова от удара с воздуха.

Полный текст интервью с командующим 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Гостевым доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".

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