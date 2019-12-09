Новейший инфракрасный радиометр для МКС создадут в России

09.12.19 10:32

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9 декабря. Interfax-Russia.ru - Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") начал изготавливать инфракрасный радиометр высокого разрешения для Международной космической станции (МКС), сообщает пресс-служба холдинга.

"РКС завершил этап разработки и приступил к изготовлению уникальной системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) - инфракрасного радиометра высокого разрешения (РИВР) для многоцелевого лабораторного модуля "Наука" российского сегмента МКС", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что радиометр повысит эффективность мониторинга прогноза развития природных и техногенных катастроф и решения ряда других задач. Он позволит вести мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, стихийных гидрометеорологических явлений, обнаруживать очаги лесных и подземных пожаров, крупные тепловые выбросы загрязняющих веществ, а также определять влажность почвы, уровень грунтовых вод и вести поиск подземных вод и геотермических источников.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко заявил, что госкорпорация считает приоритетом развития пилотируемых станций наращивание потенциала исследования Земли и космического пространства

"Сейчас мы готовим сразу несколько новых инструментов для работы на МКС. РИВР - один из них. Это уникальный прибор, который существенно дополнит объем данных, собираемых нашей группировкой аппаратов дистанционного зондирования Земли", - сказал Блошенко, чьи слова приводит пресс-служба РКС.

Новый прибор после установки на МКС поможет отслеживать состояние мирового океана и исследовать динамические процессы на акваториях, проводить тематическое картографирование земной поверхности, в том числе геологическое картирование - поиск и идентификацию полезных ископаемых, обнаружение возможных районов газовых и нефтяных месторождений.

Он также станет инструментом исследования вулканической деятельности, динамики зон вечной мерзлоты, прогнозирования сейсмической активности, позволит оценивать состояние полигонов промышленных и бытовых отходов и сможет решать многие другие задачи.

По сочетанию основных характеристик РИВР не имеет аналогов среди отечественных и зарубежных инфракрасных систем ДЗЗ: при разрешающей способности в 30 метров одновременно в двух инфракрасных диапазонах, он обеспечивает полосу захвата в 70 км.

Главный конструктор направления РКС Юрий Гектин сообщил, что при разработке радиометра была решена сложная инженерная задача - его габариты обеспечат комфортное и безопасное для космонавтов перемещение через стыковочные люки МКС.

"При этом РИВР обладает высоким разрешением, оснащен крупноапертурной светосильной оптической системой, совмещенной с механическим прецизионным сканером, спектроделительной системой, а также бортовой электронной системой приема и потоковой обработки больших объемов видеоинформации", - Гектин.

В радиометре будет реализована экспериментальная система трехточечной бортовой эталонной системы калибровки в дополнение к стандартной, используемой на большинстве орбитальных съемочных систем с инфракрасными каналами. Это позволит увеличить радиометрическую точность измерений и тем самым повысить конкурентоспособность целевой информации.

Завершение работ по созданию аппаратуры планируется в 2022 году.