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09.12.19 10:39

Двухэтажный поезд начал курсировать на направлении Пенза - Москва

© РИА Новости. Илья Питалев
9 декабря. Interfax-Russia.ru - Двухэтажный состав фирменного поезда "Сура" сообщением Пенза - Москва отправился в свой первый рейс в минувшее воскресенье вечером, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Поезд сформирован из 14 купейных вагонов, количество посадочных мест выросло с 538 до 734. За счет емкости состава снижена стоимость проезда в купейном вагоне более чем в 2 раза, отмечается в сообщении.

Вагоны оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования воздуха, устройствами контроля и безопасности, информационными табло, доступом к информационному порталу "попутчик" с возможностью выхода в интернет. Кроме того в новой "Суре" созданы условия для проезда маломобильных групп населения.

К 1 маю 2020 года планируется включение в состав поезда двухэтажного вагона повышенной комфортности СВ.

Согласно информации на сайте РЖД, поезд N51/52 "Сура" сообщением Пенза - Москва будет курсировать ежедневно, отправляясь из Пензы в 21:35 мск и прибывая на Казанский вокзал Москвы на следующие сутки в 07:53 мск. Из Москвы поезд будет отправляться в 20:40 мск и прибывать в Пензу на следующие сутки в 07:35 мск. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Рузаевка, Торбеево и Рязань.

Пресс-служба облправительства кроме того сообщает, что с 8 декабря по предложению правительства Пензенской области внесены изменения в расписание движения поезда N94 "Москва - Пенза" - изменено время отправления поезда из Москвы в 19:08 мск (было в 16:10 мск), прибытие в Пензу в 8:26 вместо 6:06. Также направлено обращение об изменении на более позднее отправление поезда N93 "Пенза - Москва" (в настоящее время отправление со станции "Пенза-1" в 16:31 мск, прибытие на станцию "Москва Казанская" в 05:02 мск).

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