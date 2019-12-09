Реконструкция военных аэродромов Кореновск и Моздок в ЮВО будет завершена к концу 2020 года

09.12.19 10:52

© РИА Новости. Виталий Тимкив

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 70% строящихся объектов на военных аэродромах "Кореновск" (Краснодарский край) и "Моздок" (Северная Осетия) будут сданы до конца года, завершение работ запланировано на 2020 год, сообщил в интервью агентству "Интерфакс" командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев.

"Более 70% строящихся объектов планируется сдать до конца года. К концу 2020 года реконструкцию аэродромов планируется завершить в полном объеме", - сказал Гостев.

Он отметил, что сейчас на этих аэродромах уже завершено строительство плоскостных сооружений и проходят плановые полеты.

Полный текст интервью с командующим 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Гостевым доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".