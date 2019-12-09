Путин поблагодарил директора Эрмитажа Пиотровского за подвижнический труд

09.12.19 10:58

© РИА Новости. Алексей Никольский

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечает в понедельник 75-летие.

Президент России Владимир Путин поздравил Пиотровского с юбилеем.

"Вы посвятили себя плодотворной научной, организаторской, общественной деятельности, достойно продолжили дело своего отца, академика Бориса Борисовича Пиотровского", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отмечает значимый личный вклад Пиотровского в развитие знаменитого музея, в сбережение исторического, культурного, духовного наследия, в укрепление международных гуманитарных связей.

"Такой многогранный подвижнический труд заслуживает самого глубокого признания", - говорится в поздравлении.

Пиотровский - советский и российский историк-востоковед, арабист, исламовед, организатор музейного дела, доктор исторических наук, профессор. С 1992 года он является директором Эрмитажа. Он также возглавляет Союз музеев России.

С 2003 года Пиотровский - первый заведующий кафедрой музейного дела и охраны памятников Санкт-Петербургского государственного университета. С 2011 года также заведует кафедрой Древнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета. Одновременно с 2013 года является деканом восточного факультета СПбГУ.

Отец Михаила Пиотровского Борис также много лет возглавлял Эрмитаж.

При Михаиле Пиотровском была построена первая очередь нового фондохранилища в Старой Деревне, создана галерея актуального искусства, открыты филиал музея в Казани, выставочный центр "Эрмитаж-Гуггенхайм" в Лас-Вегасе, выставочный комплекс "Эрмитаж Амстердам" в Амстердаме, "Эрмитажные комнаты" в Сомерсет-Хаусе в Лондоне.

В 2014 году коллекции русского и европейского декоративно-прикладного искусства, живописи и скульптуры XIX-XX столетия, а также современного искусства Эрмитажа разместились в Восточном крыле здания Главного штаба, переданного музею и реконструированного при участии Рема Колхаса.