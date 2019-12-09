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09.12.19 11:21

Петропавловск-Камчатский будет в безопасности при извержении Авачинского вулкана

Фото Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Николай Смелов
9 декабря. Interfax-Russia.ru - Петропавловск-Камчатский расположен в зоне, которая недосягаема для воздействия Авачинского вулкана, в случае его извержения лава до города не дойдет, сообщает в понедельник пресс-служба правительстве Камчатского края.

"Извержение вулкана само по себе большой опасности для Петропавловска-Камчатского не несет, лава очень вязкая, и большого ее распространения за пределы исполина не произойдет", - сказал заместитель председателя правительства Камчатского края - министр специальных программ и по делам казачества региона Сергей Хабаров, которого цитирует пресс-служба.

Вместе с тем Хабаров отметил, что, в случае извержения Авачинского вулкана, возможно выпадение пепла в краевом центре, городе Елизово и близлежащих населенных пунктах, а также сход селевых потоков (лахар).

Сейчас на склонах вулкана наблюдаются усиление парогазовых выбросов. Поэтому жителям и гостям Камчатского края рекомендовано воздержаться от посещения горы.

"Этот серный газ очень опасен. Находясь на склоне, можно им надышаться и нанести вред здоровью. Авачинский вулкан - одно из популярнейших мест отдыха камчатцев, многие едут к его окрестностям покататься на снегоходах, горных лыжах или сноубордах. Однако в погоне за острыми ощущениями не стоит лишний раз рисковать своим здоровьем, и лучше воздержаться в ближайшее время от поездок к вулкану", - сказал краевой зампред.

Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле губернатора Владимира Илюхина и краевого правительства.

"Мы в постоянном контакте с учеными Камчатки, при необходимости население будет своевременно оповещено", - сказал Хабаров.

Как сообщалось, 6 декабря Главное управление МЧС России по Камчатскому краю предупредило о возросшем риске извержения в течение ближайшего месяца Авачинского вулкана, расположенного вблизи Петропавловска-Камчатского.

Спасатели ссылались на заключение Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска. Эта оценка основана на комплексе геофизических и сейсмологических данных, полученных в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Авачинский вулкан расположен в 30 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 2 тыс. 741 метр. Авачинский является одним из наиболее активных в группе "домашних", как их называют местные жители, вулканов. С начала XVII века известно о 15 извержениях Авачинского. Последнее значительное извержение произошло в январе 1991 года. Активность вулкана отмечалась и в октябре 2001 года - тогда из его кратера вырвалось огромное количество пепла и газа на высоту до одного километра.

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