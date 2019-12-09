|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
09.12.19 11:21
Петропавловск-Камчатский будет в безопасности при извержении Авачинского вулкана
"Извержение вулкана само по себе большой опасности для Петропавловска-Камчатского не несет, лава очень вязкая, и большого ее распространения за пределы исполина не произойдет", - сказал заместитель председателя правительства Камчатского края - министр специальных программ и по делам казачества региона Сергей Хабаров, которого цитирует пресс-служба.
Вместе с тем Хабаров отметил, что, в случае извержения Авачинского вулкана, возможно выпадение пепла в краевом центре, городе Елизово и близлежащих населенных пунктах, а также сход селевых потоков (лахар).
Сейчас на склонах вулкана наблюдаются усиление парогазовых выбросов. Поэтому жителям и гостям Камчатского края рекомендовано воздержаться от посещения горы.
"Этот серный газ очень опасен. Находясь на склоне, можно им надышаться и нанести вред здоровью. Авачинский вулкан - одно из популярнейших мест отдыха камчатцев, многие едут к его окрестностям покататься на снегоходах, горных лыжах или сноубордах. Однако в погоне за острыми ощущениями не стоит лишний раз рисковать своим здоровьем, и лучше воздержаться в ближайшее время от поездок к вулкану", - сказал краевой зампред.
Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле губернатора Владимира Илюхина и краевого правительства.
"Мы в постоянном контакте с учеными Камчатки, при необходимости население будет своевременно оповещено", - сказал Хабаров.
Как сообщалось, 6 декабря Главное управление МЧС России по Камчатскому краю предупредило о возросшем риске извержения в течение ближайшего месяца Авачинского вулкана, расположенного вблизи Петропавловска-Камчатского.
Спасатели ссылались на заключение Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска. Эта оценка основана на комплексе геофизических и сейсмологических данных, полученных в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Авачинский вулкан расположен в 30 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 2 тыс. 741 метр. Авачинский является одним из наиболее активных в группе "домашних", как их называют местные жители, вулканов. С начала XVII века известно о 15 извержениях Авачинского. Последнее значительное извержение произошло в январе 1991 года. Активность вулкана отмечалась и в октябре 2001 года - тогда из его кратера вырвалось огромное количество пепла и газа на высоту до одного километра.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket