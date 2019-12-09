Центр помощи детям-инвалидам в Севастополе разгромили неизвестные

09.12.19 11:28

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Севастопольская полиция начала проверку по факту разгрома помещения общественной организации родителей инвалидов "Особые дети", сообщил представитель УМВД России по городу в понедельник на аппаратном совещании в региональном правительстве.

"Поступило заявление о повреждении имущества в этом центре, который, по заявлению родителей, восстанавливался, в том числе, за их счет. Сейчас проводим проверку, смотрим камеры", - сказал он.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что представители правительства посетят центр и помогут с его восстановлением.

"Надо будет оказать помощь, чтобы восстановить утраченное имущество. Держите на контроле эту ситуацию", - поручил он членам правительства.

О погроме в центре помощи детям-инвалидам сообщили родители в социальных сетях. Они выложили видео, на котором видно, что разбиты стены из гипсокартона и плитки, вырваны розетки.