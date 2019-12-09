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09.12.19 11:28
Центр помощи детям-инвалидам в Севастополе разгромили неизвестные
"Поступило заявление о повреждении имущества в этом центре, который, по заявлению родителей, восстанавливался, в том числе, за их счет. Сейчас проводим проверку, смотрим камеры", - сказал он.
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что представители правительства посетят центр и помогут с его восстановлением.
"Надо будет оказать помощь, чтобы восстановить утраченное имущество. Держите на контроле эту ситуацию", - поручил он членам правительства.
О погроме в центре помощи детям-инвалидам сообщили родители в социальных сетях. Они выложили видео, на котором видно, что разбиты стены из гипсокартона и плитки, вырваны розетки.
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