Пересекающий Транссиб автомобильный мост построят в Улан-Удэ за 7,5 млрд рублей

09.12.19 11:38

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Бурятия объявила аукцион на строительство моста в Улан-Удэ через реку Уда и через Транссибирскую магистраль (Транссиб) с начальной ценой контракта 7 млрд 533,5 млн рублей.

Из материалов сайта госзакупок следует, что проект должен быть реализован к середине декабря 2024 года. Его финансирование будет вестись из регионального и федерального бюджетов.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 23 декабря. В этот же день будут подведены итоги торгов.

В начале 2018 года правительство региона (до подготовки проектно-сметной документации проекта) оценивало стоимость строительства в 5,5 млрд рублей.

Как уточнили "Интерфаксу" в Минтрансе регионе, мост станет третьим в Улан-Удэ через Уду.

Новый 220-метровый мост с четырехполосным движением соединит Октябрьский и Железнодорожный районы Улан-Удэ. Его пропускная способность ранее оценивалась в 18 тыс. автомобилей в час. Мост должен решить проблему заторов в районе Центрального рынка и улицы Бабушкина в столице Бурятии, а также на 30% увеличить пропускную способность двух действующих мостов через реку Уда.