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09.12.19 11:38
Пересекающий Транссиб автомобильный мост построят в Улан-Удэ за 7,5 млрд рублей
Из материалов сайта госзакупок следует, что проект должен быть реализован к середине декабря 2024 года. Его финансирование будет вестись из регионального и федерального бюджетов.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 23 декабря. В этот же день будут подведены итоги торгов.
В начале 2018 года правительство региона (до подготовки проектно-сметной документации проекта) оценивало стоимость строительства в 5,5 млрд рублей.
Как уточнили "Интерфаксу" в Минтрансе регионе, мост станет третьим в Улан-Удэ через Уду.
Новый 220-метровый мост с четырехполосным движением соединит Октябрьский и Железнодорожный районы Улан-Удэ. Его пропускная способность ранее оценивалась в 18 тыс. автомобилей в час. Мост должен решить проблему заторов в районе Центрального рынка и улицы Бабушкина в столице Бурятии, а также на 30% увеличить пропускную способность двух действующих мостов через реку Уда.
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