В ЯНАО запретят размещать алкогольные магазины во внутренних дворах

09.12.19 11:52

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Запрет на размещение торгующих алкоголем магазинов в помещениях, выходящих во дворы, будет введен в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на пресс-конференции в Салехарде в понедельник.

"Я сторонник того, чтобы происходили поэтапные ужесточения, Мы приняли решение, определимся со сроком, чтобы бизнес мог перестроиться, будут запрещены алкогольные магазины, выходящие во внутренние дворы", - сказал Артюхов.

Он отметил, что одновременно с ужесточением правил торговли алкоголем нужно вести пропаганду здорового образа жизни, усилить работу правоохранительных органов.