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09.12.19 11:52
В ЯНАО запретят размещать алкогольные магазины во внутренних дворах
"Я сторонник того, чтобы происходили поэтапные ужесточения, Мы приняли решение, определимся со сроком, чтобы бизнес мог перестроиться, будут запрещены алкогольные магазины, выходящие во внутренние дворы", - сказал Артюхов.
Он отметил, что одновременно с ужесточением правил торговли алкоголем нужно вести пропаганду здорового образа жизни, усилить работу правоохранительных органов.
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