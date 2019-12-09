Иркутская область получит 2 млрд рублей на развитие образования

09.12.19 11:57

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Федеральный центр одобрил все девять заявок Иркутской области на предоставление субсидий в рамках национального проекта "Образование", сообщила министр образования региона Валентина Перегудова на пресс-конференции в понедельник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Иркутске.

"Иркутская область получает 2 млрд рублей на выполнение мероприятий", - сказала Перегудова.

Так, по федеральному проекту "Успех каждого ребенка" в регионе будут созданы три кванториума: в 2020 году в Усолье-Сибирском, в 2022 году в Братске и Усть-Илимске. Также будут приобретены девять мобильных кванториумов.

Два центра выявления и поддержки одаренных детей планируют открыть в поселке Листвянка Иркутского района и у Теплых озер в Слюдянском районе.

По проекту "Современная школа" в 232 сельских школах будут организованы центры гуманитарного и инженерного профиля "Точка роста".

В 2020-2021 годах в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" будет обновлена материально-техническая база 395 образовательных учреждений, в том числе в 37 колледжах и техникумах.

Также в Братске и Усть-Илимске будут созданы центры цифрового образования детей так называемые "IT-Кубы".

Кроме того, в рамках проекта "Учитель будущего" планируется создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов и центров оценки профмастерства.

"То, что мы выиграли все девять заявок, я считаю, это превосходный результат. Не все регионы смогли так успешно выступить и получить такие средства", - отметила министр образования.