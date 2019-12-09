Свердловский губернатор решил провести опрос о выходном 31 декабря

09.12.19 12:01

© РИА Новости. Григорий Сысоев

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем инстаграме запустил голосование о том, нужно ли делать 31 декабря выходным днем.

"Сейчас так много говорят о 31 декабря и я решил узнать, актуален ли этот вопрос для нашего региона. Нужен ли нам выходной день - 31 декабря?" - написал Куйвашев.

В настоящее время большинство участников онлайн-опроса проголосовали за то, что выходной 31 декабря нужен.

Как сообщалось, губернаторы Псковской и Кировской областей, Ставропольского края, а также глава Крыма объявили 31 декабря выходным днем.