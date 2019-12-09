Госбюджет выделит Колыме 1,7 млрд рублей на цифровизацию здравоохранения

09.12.19 12:03

© РИА Новости. Владимир Трефилов

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Магаданская область до 2024 года получит из федерального бюджета 1,7 млрд рублей на цифровизацию системы здравоохранения в рамках нацпроекта, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства региона.

"Проект программы по этапам цифровизации системы здравоохранения области был представлен в правительство страны, до конца этой недели должно завершится его согласование. Планируется, что на реализацию проекта регион получит 1,7 млрд рублей, из которых 385 млн рублей поступят в ближайшее время", - сказали в пресс-службе.

В первую очередь программа предусматривает заключение договоров с подрядчиками Минздрава на разработку онлайн-сервисов. К таковым относятся онлайн-запись на прием к врачу, введение электронные медицинских карт, формирование единого медицинского архива и иных услуг.

"Современное оборудование сейчас позволяет анализировать состояние здоровья пациента, определяя потенциальные риски. Акцент на развитии цифровизации будет сделан, в том числе, и на развитии программы профилактических осмотров", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, национальный проект "Здравоохранение" рассчитан на шесть лет: с 2019 под 2024 года. Одна из целей проекта - повышение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.