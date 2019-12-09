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09.12.19 12:12
"Красу Кусы" выберут на зимнем фестивале-ярмарке в Челябинской области
Зимняя ярмарка с множеством конкурсов и развлечений соберет любителей активного отдыха на площадке центра "Евразия".
В программе русские игры, забавы, хороводы, конкурс карнавальных костюмов, хоккей в валенках, мастер-классы, праздничный салют, танцы на снегу, кафе под открытым небом, а также концерт самодеятельных народных коллективов с песнями и танцами об Урале, валенках и зиме.
Для гостей фестиваля будет работать ярмарка "Уральские умельцы". Свои изделия привезут представители традиционных ремесел: резьбы по дереву и бересте, лозоплетению, кузнечному, гончарному, каменному делам, вязанию шерстяных изделий и другим.
Кульминацией фестиваля станет конкурс "Краса Кусы", участницы которого должны будут представить оригинальный народный костюм, блеснуть талантами в творческой визитке, а также удивить жюри вкусным блюдом, выполненным в форме валенка.
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