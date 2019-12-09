Более 2,5 тыс. человек посетили мероприятия в честь годовщины Битвы под Москвой

09.12.19 12:16

Фото с сайта администрации г. Серпухов

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Историческая реконструкция, а также выставка современной техники и оружия состоялись в рамках 78-ой годовщины начала контрнаступления Красной Армии в битве под Москвой в Серпухове, сообщает пресс-служба местной администрации.

"Более 2500 зрителей приняли участие в праздничной программе в Принарском парке, посвященной знаменательной дате - 78-ой годовщине начала контрнаступления Красной Армии в битве под Москвой", - говорится в сообщении.

В парке работала выставка современной военной техники и оружия, тир, полевая кухня и ярмарка.

"Кульминацией праздника стала военно-историческая реконструкция "Окский рубеж. За нами Москва" с участием клубов исторической реконструкции и применением техники времен Великой Отечественной войны. Более 60 человек со всего Подмосковья приехали в Серпухов, для того, чтобы воссоздать картину тех сражений", - отмечается в сообщении.