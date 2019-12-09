Ульяновский губернатор уволил зампреда правительства за срыв сдачи долгостроя

09.12.19 12:27

© РИА Новости. Илья Питалев

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на аппаратном совещании в понедельник освободил от должности министра строительства и архитектуры региона Алсу Садретдинову, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе облправительства.

Распоряжение было принято после обращений дольщиков на срывы сроков сдачи "проблемного" дома на улице Панорамной, который обещали сдать в конце ноября. Жалобы поступили в соцсети к губернатору.

"Комментарии там (в обращениях дольщиков - ИФ) крайне жесткие. Приношу глубочайшие извинения перед этими обманутыми людьми. Я принял решение - освободить с 9 декабря Садретдинову Алсу Мубракшевну от занимаемой должности заместителя председателя правительства - министра строительства и архитектуры Ульяновской области", - сказал Морозов на видеозаписи, предоставленной с совещания пресс-службой.

Губернатор предупредил чиновников о необходимости исполнять обещания, данные людям.

"Больше никаких поползновений к срыву чего-либо обещанного терпеться не будет (..). Не контролируют все, что обещают людям, думают - так, обойдется. Не обойдется, ошибаетесь. Всех предупреждаю - будьте готовы к открытому и откровенному разговору с людьми. Обещали - сделайте. Не сделали - попросите прощения у людей, чтоб они дали новый срок (для реализации обещания - ИФ), либо заявление на стол и "до свидания". Свято место пусто не будет", - обратился Морозов к чиновникам.

На сайте правительства Ульяновской области сообщается, что Саретдинова в 2013 году была избрана депутатом областного Заксобрания, а затем председателем комитета по строительству, промышленности, транспорту и дорожному хозяйству. В 2019 году возглавила министерство строительства региона, имеет звание "Почетный строитель Российской Федерации".