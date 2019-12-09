РПЦ увидела в законе о домашнем насилии нарушение фундаментальных прав человека

09.12.19 12:37

© РИА Новости. Александр Гальперин

9 декабря. Interfax-Russia.ru - В законопроекте о борьбе с семейно-бытовым насилием заложена возможность нарушения фундаментальных прав человека, заявил зампред синодального Миссионерского отдела игумен Серапион (Митько).

"В этом законопроекте нарушаются права, не только связанные с семейной жизнью, но есть тенденция нарушения и фундаментальных прав человека", - сказал игумен в понедельник на заседании "круглого стола" в Госдуме.

Так, согласно проекту закона, вынесенному на обсуждение членами Совета Федерации, "возможно наказание за намерение о возможности физического или психологического насилия".

"Например, можно полагать, что кто-то демонстрирует возможность совершения каких-то антиобщественных поступков - думает о чем-то не о том, и за это человека можно, например, наказать", - сказал священник.

Вместе с тем, по его мнению, "наша семья в современном состоянии, к сожалению, сопряжена с насилием, и это связано с экономическими условиями, в которых существуют семьи".

"Разные поколения живут вместе, между представителями разных поколений могут возникать сложные психологические ситуации, которые могут трактоваться как психологическое насилие. К чему мы придем? К тому, что невестка будет жаловаться на свекровь, что та на нее психологически давит, и старую женщину будут на 30 дней отселять неизвестно куда, чтобы не было угрозы этого насилия", - сказал заместитель председателя отдела.

Он также считает, что, например, из положений законопроекта непонятно, является ли нарушение верности психологическим насилием, означает ли, что закон будет карать и за это.

"Сейчас мать может сделать аборт, не спросив отца, и никого не накажут, а если муж будет против, а его отселят на 30 дней, или жена скажет, что хочет нравиться другим мужчинам, а муж говорит: мне это не нравится, тогда мужа отселяют, и жена свободна?" - привел примеры ситуаций игумен.

По его убеждению, "духовно-нравственные ценности, особенно те, которые связаны с естественным правом, в понимании верующих - с Божественным правом, должны находиться вне прямой государственной компетенции".