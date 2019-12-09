Мокрый снег и дождь продолжатся в Петербурге и Ленобласти на фоне неустойчивой погоды

09.12.19 12:44

© РИА Новости. Алексей Даничев

9 декабря. Interfax-Russia.ru - На предстоящей неделе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в понедельник.

В Санкт-Петербурге в ночь на вторник небольшой дождь, днём небольшой, местами умеренный дождь, переходящий в мокрый снег. В среду и четверг преимущественно без осадков, в пятницу вновь пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха во вторник плюс 2-4 градуса, с понижением во второй половине дня до минус 2 градусов. В среду ночью минус 3-5 градусов, в окрестностях города местами до 8 градусов мороза. Днём от нуля до минус 2 градусов, с постепенным потеплением к концу периода на 2-3 градуса. На дорогах местами гололедица.

В Ленинградской области в среду и четверг местами пройдет небольшой снег, в пятницу осадки вновь пройдут по всей территории. Ветер западной четверти умеренный, ночью во вторник порывами до сильного. Температура воздуха от минус 1 до плюс 4 градусов, в среду ночью минус 2-7 градусов, местами до минус 12 градусов. Днём во вторник от минус 5 градусов до нуля, с постепенным потеплением к концу периода на 2-3 градуса.