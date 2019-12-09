Театральный марафон в рамках Года театра собрал более 7 млн зрителей

09.12.19 12:48

© РИА Новости. Мария Девахина

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Мероприятия театрального марафона в рамках Года театра в России, прошедшие в 85 регионах, посмотрели более 7 млн человек, сообщил замминистра культуры РФ Павел Степанов.

"Всероссийский Театральный марафон в рамках Года театра задействовал всю Россию. В марафоне приняли участие 93 города, более 200 театров и других учреждений культуры, прошло более 450 событий. С учетом онлайн трансляций число зрителей составило более 7 млн человек", - сказал Степанов во время заседания итогового театрального форума "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" в понедельник.

Он также отметил, что работа, которая началась в Год театра, будет продолжена.

Всего за время проведения состоялось более 25 тыс. культурных событий.

Всероссийский театральный марафон стартовал 18 января во Владивостоке и продлился до 12 ноября. Он проходил в форме гастрольной эстафеты региональных театров и задействовал все 85 субъектов РФ - от Приморского края до Калининградской области.

В марках марафона театры передавали специальный символ марафона следующему участнику - статуэтку-веер с изображением гербов всех субъектов РФ. С другой стороны, он напоминает древнегреческий амфитеатр и одновременно - олимпийский факел, олицетворяющий высокую духовную миссию искусства сцены.

Всего в марафоне приняли участие 93 города и 203 театра и учреждения культуры.