МВД РФ задержало в 2019 г. 14 человек, воевавших на стороне боевиков за рубежом

09.12.19 12:56

© РИА Новости. Георгий Зимарев

9 декабря. Interfax-Russia.ru - МВД России сообщает о задержании с начала года 14 участников боевых действий за рубежом, вернувшихся в РФ, с начала года возбуждено почти 400 уголовных дел.

"В результате принимаемых мер в 2019 году по факту организации деятельности террористических организаций и участия в них за пределами Российской Федерации, возбуждено 379 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации)", - говорится в ответе МВД РФ на запрос депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина, с которым ознакомился "Интерфакс".

В нем также отмечается, что "подразделениями МВД России в текущем году задержаны 14 человек, вернувшихся в Российскую Федерацию после участия в боевых действиях в составе международных террористических организаций, которые в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности".

В ведомстве подчеркнули, что Сирия продолжает использоваться террористами в качестве плацдарма, откуда координируется деятельность так называемых "спящих" ячеек джихадистов.

"МВД России во взаимодействии с заинтересованными подразделениями ФСБ России, на постоянной основе реализуется алгоритм проведения мероприятий по недопущению неконтролируемого въезда в отношении лиц, возможно причастных к деятельности террористических структур и прибывающих в Россию через международные транспортные узлы, в том числе обратившихся в зарубежные дипломатические учреждения РФ за выдачей свидетельств о возвращении", - говорится в ответе МВД.