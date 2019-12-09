Мосгорсуд отменил арест активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей

09.12.19 13:25

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд снял обеспечительный арест, наложенный на различные активы по уголовному в отношении экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

"Апелляционным определением Мосгорсуда постановление Басманного суда Москвы о наложении ареста на имущество от 10 сентября 2019 года отменено. Материалы дела направлены в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в понедельник.

Адвокат экс-министра Сергей Дрозда сообщил "Интерфаксу", что речь идет о денежных средствах, ценных бумагах и недвижимости на общую сумму более 1 млрд рублей.

Дата нового рассмотрения "арестного" дела в Басманном суде будет известна позднее.

Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 280 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).

Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками - членами ОПС - путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Кроме того, предварительно установило следствие, будучи министром, Абызов нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций "Сибэко" двум компаниям - АО "Кузбассэнерго" и АО "ХСРК".

Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные.

Абызов отрицает все обвинения.

Следствие заявляло, что по уголовному делу в отношении экс-министра был наложен арест на различные активы в сумме до 27 млрд рублей.