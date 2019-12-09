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ВВППК развивает сеть транспортно-пересадочных узлов в Нижегородской области

© РИА Новости. Григорий Сысоев
9 декабря. Interfax-Russia.ru - АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" (ВВППК) рассчитывает на рост пассажирских перевозок благодаря созданию новых транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в зоне своего присутствия в Нижегородской области.

Как следует из интервью гендиректора ВВППК Анатолия Кузнецова, опубликованного в официальной газете Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО РЖД), в планах компании на ближайшие годы - появление ТПУ в Кстово, Шахунье, Арзамасе, рядом с нижегородским аэропортом "Стригино".

По словам Кузнецова, в 2021 году предлагается организовать тактовые железнодорожные перевозки между Нижним Новгородом и Кстово (город-спутник Нижнего Новгорода), где намечено строительство ТПУ. По оценке специалистов ВВППК, уже в первый год реализации этого проекта пассажиропоток в пригородных поездах превысит 2,2 тыс. в сутки, а в дальнейшем - 11,2 тыс. в сутки, или 4,1 млн в год.

В 2021 году создание ТПУ планируется также на вокзалах Арзамас-1 и Арзамас-2 в рамках развития Сарово-Дивеевского кластера. Соглашение, участниками которого стали администрация города и МУП "Арзамас-пассажиравтотранс", уже подписано и предусматривает обустройство вокзалов для приема автобусных маршрутов. ВВППК рассчитывает продавать там 390 автобусных билетов в сутки, что позволит получить дополнительный ежегодный доход около 2,42 млн рублей.

С прошлого года ВВППК прорабатывает проект создания ТПУ в Нижнем Новгороде у международного аэропорта "Стригино". ТПУ будет включать в себя железнодорожные платформы, позволяющие принимать как пригородные, так и поезда дальнего следования, пассажирское здание с залом ожидания.

"Это позволит нам организовать перевозку авиапассажиров и жителей Автозаводского района до (железнодорожного - ИФ) вокзала. Сейчас по участку, где задумано строительство ТПУ, без остановки курсируют ежедневно восемь пар пригородных поездов. Есть прогноз, что при обустройстве платформ мы получим дополнительно 400 пассажиров в сутки и 146 тыс. в год", - сказал гендиректор.

Кузнецов напомнил, что мультимодальные перевозки уже доступны в Шахунье, где на железнодорожном вокзале продаются билеты в автобусы. Во втором квартале 2020 года на базе этого вокзала будет создан полноценный ТПУ, пассажиры автобусов смогут пользоваться услугами вокзала наравне с пассажирами поездов. Ожидается, что компания будет реализовывать в среднем в сутки 160 автобусных билетов, и это даст дополнительный доход 820,8 тыс. рублей в год.

Кузнецов отмечает, что ВВВПК выступает за интеграцию системы оплаты проезда в пригородном железнодорожном и в городском транспорте. Прошли переговоры с оператором АСОП (автоматизированная система оплаты проезда в Нижнем Новгороде - ИФ), заключено соглашение о присоединении к этой системе, проведены технические испытания готовности к подключению. В правительство региона, Минтранс области направлены обращения о необходимости такой интеграции. На 2020 год ВВППК подала заявку в региональную службу по тарифам на присоединение к городским тарифам. По предварительным расчетам, такая интеграция на городских направлениях сможет увеличить пассажиропоток уже на второй год на 87%.

"Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" учреждена в августе 2009 года органами власти Нижегородской и Кировской областей (владеют по 25% плюс 1 акция каждая) и ОАО "РЖД" (50% минус две акции). С января 2011 года компания осуществляет пассажирские перевозки в пригородном сообщении на территории Нижегородской, Кировской, Владимирской областей и Удмуртии.

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