Около 380 жилых домов в ЮФО внесены в реестр проблемных объектов

09.12.19 13:20

© РИА Новости. Евгений Биятов

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Несколько сотен жилых домов, возводимые 179 застройщиками с привлечением средств дольщиков в Южном федеральном округе, включены в единый реестр проблемных объектов, заявил в интервью агентству "Интерфакс-Юг" полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов.

"В настоящее время оператором Единой информационной системы жилищного строительства формируется единый реестр проблемных объектов в электронной форме. По состоянию на середину октября нынешнего года в едином реестре проблемных объектов в целом по ЮФО состояло 179 застройщиков, 378 домов общей площадью 2,4 млн кв. метров", - сказал он.

По данным Устинова, с начала 2019 года в ЮФО прокуратура выявила 877 нарушений прав участников долевого строительства.

"Внесено 420 актов реагирования. По результатам их рассмотрения в дисциплинарном порядке наказано 98 лиц, к административной ответственности привлечено 40 лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 24 уголовных дела", - уточнил он.

При этом Устинов назвал стабильной ситуацию в сфере жилищного строительства в России, отметив, что за 9 месяцев 2019 года в ЮФО введено в эксплуатацию более 6,3 млн кв. метров жилья, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"По состоянию на 1 октября с привлечением денежных средств участников долевого строительства строится 1338 проектов общей площадью 24,7 млн кв. метров. С использованием счетов эскроу на эту же дату осуществлялось строительство 68 проектов общей площадью 1,6 млн кв. метров", - сказал он.

Полный текст интервью с Устиновым доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".