Русла ставропольских рек расчистят в 2020 г

09.12.19 13:50

© РИА Новости. Павел Лисицын

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Около 27 км русел рек расчистят в Ставропольском крае в будущем году, сообщает пресс-служба губернатора региона в понедельник.

"Утверждены планы по берегоукреплению, ремонту гидротехнических сооружений и очистке русел рек общей протяженностью 27 км. В том числе впервые будут выделены средства на очистку русел таких рек, как Калаус, Суркуль, Чла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на эти цели в 2020 году будет выделено 170 млн рублей. Работы будут проведены в рамках нацпроекта "Экология".