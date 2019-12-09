Забайкалье создает промышленно-аграрный кластер за 4,4 млрд рублей

09.12.19 14:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

9 декабря. Interfax-Russia.ru - ООО "Экопромгаз" (входит в группу компаний "ВитаЛиква") намерено стать якорным инвестором промышленно-сельскохозяйственного кластера в городе Краснокаменске Забайкальского края стоимостью 4,4 млрд рублей.

Проект "Экопромгаза" поддержало градообразующее предприятие Краснокаменска - ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО, входит в "Атомредметзолото", АРМЗ) на состоявшемся в мэрии заседании, говорится в сообщении ППГХО.

Инвестор рассчитывает построить завод по переработке мусора и твердых бытовых отходов (ТБО), где за счет применения пиролиза будут выпускаться, в частности, жидкие углеводороды, битум, топочный мазут и другие продукты.

Из материалов мэрии Краснокаменска следует, что завод ТБО позволит обеспечить теплом и электроэнергией остальные предприятия кластера - тепличный комплекс, птицефабрику, рыбное хозяйство, производства строительных материалов и органических удобрений, а также складской и распределительный центр.

При этом мусороперерабатывающий завод планируется построить к ноябрю 2021 года, инвестиции в него оцениваются в 321 млн рублей.

С данным проектом "Экопромгаз" намерен войти в число резидентов территории опережающего развития (ТОР) Краснокаменска.

ООО "Экопромгаз" зарегистрировано в Краснокаменске в июле 2019 года, следует из материалов системы СПАРК-Интерфакс. Основным собственником является ООО "Управляющая компания "ВитаЛиква" (Санкт-Петербург, 72%), которым в свою очередь владеют Алексей Колотов (51%), Инна Дробкова (31%), Ксения Невмержицкая (15%) и Сергей Попов (3%). Остальные доли в "Экопромгазе" принадлежат ООО "ИГЛС" (Санкт-Петербург, 18%) и Сергею Ротову (10%).