Восстанавливающий витаминный напиток из морской травы разработали ученые в Приморье

10.12.19 06:33

© РИА Новости. Павел Лисицын

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали богатый витаминами и минералами уникальный напиток на основе молочной сыворотки с добавлением пектина из морской травы и фруктового сока.

Новым напитком от дальневосточных ученых можно утолить не только жажду и голод, а также восполнить силы организма после занятий спортом или болезни, сообщила пресс-служба ДВФУ.

Уникальным напиток делает морской пектин - зостерин, который получают из зостеры (морской травы). Зостерин - натуральный абсорбент, который выводит из организма тяжелые металлы, радионуклиды и т.д.

Ученые предлагают выпускать продукт в трех вариантах: со вкусом абрикоса, персика или ананаса. Предполагается, что стоимость напитка при его массовом производстве будет невысока. Продукт имеет достаточно продолжительный срок годности: разлитый в герметичную асептическую упаковку, напиток сохранит свои полезные свойства более месяца. Дома он может храниться в обычном холодильнике.