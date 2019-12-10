Суд в Приамурье оштрафовал ЧОП из-за стрельбы в колледже

10.12.19 06:44

© РИА Новости. Андрей Старостин

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Амурской области во вторник на основании ходатайства прокуратуры оштрафовал на 100 тыс. рублей компанию "Сириус-А", которая охраняла колледж, где студент устроил стрельбу, передает с места события корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

Представитель защиты Андрей Иванов заявил, что охранник колледжа не мог предотвратить случившееся, так как оружие студент пронес скрытно.

Прокуратура настаивала на том, что имелись факты административного правонарушения в работе "Сириус-А". В частности, у Олега Ермолова, который был на посту в день стрельбы, отсутствовало удостоверение охранника, личная карточка. По оценке надзорного ведомства, охранная компания в данном случае осознавала, что допускает нарушения.

Иванов подчеркнул, что если бы не было человеческих жертв, то отсутствие личной карточки и удостоверения не относилось бы по закону к грубому нарушению. Непосредственной связи между нарушением и произошедшим ЧП, по оценке стороны защиты, нет. По его словам, основная функция охраны - не допускать посторонних лиц.

"Засорин (стрелявший студент - ИФ) таковым (посторонним - ИФ) не являлся. (...) Сотни студентов проходят с вещами, он каждого должен досматривать? Прямой связи между произошедшим и отсутствием документов нет", - заявил Иванов.

Также в суде прозвучало, что Ермолов прошел курсы охранника 4 разряда, однако документ не получал, так как не сдавал экзамены по окончанию обучения.

Суд посчитал, что административное нарушение имело место и принял решение оштрафовать компанию на 100 тыс. рублей. Сторона защиты намерена обжаловать это решение.