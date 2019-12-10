Суд в Приамурье оштрафовал ЧОП из-за стрельбы в колледже

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Амурской области во вторник на основании ходатайства прокуратуры оштрафовал на 100 тыс. рублей компанию "Сириус-А", которая охраняла колледж, где студент устроил стрельбу, передает с места события корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток".
© РИА Новости. Андрей Старостин
Представитель защиты Андрей Иванов заявил, что охранник колледжа не мог предотвратить случившееся, так как оружие студент пронес скрытно.
Прокуратура настаивала на том, что имелись факты административного правонарушения в работе "Сириус-А". В частности, у Олега Ермолова, который был на посту в день стрельбы, отсутствовало удостоверение охранника, личная карточка. По оценке надзорного ведомства, охранная компания в данном случае осознавала, что допускает нарушения.
Иванов подчеркнул, что если бы не было человеческих жертв, то отсутствие личной карточки и удостоверения не относилось бы по закону к грубому нарушению. Непосредственной связи между нарушением и произошедшим ЧП, по оценке стороны защиты, нет. По его словам, основная функция охраны - не допускать посторонних лиц.
"Засорин (стрелявший студент - ИФ) таковым (посторонним - ИФ) не являлся. (...) Сотни студентов проходят с вещами, он каждого должен досматривать? Прямой связи между произошедшим и отсутствием документов нет", - заявил Иванов.
Также в суде прозвучало, что Ермолов прошел курсы охранника 4 разряда, однако документ не получал, так как не сдавал экзамены по окончанию обучения.
Суд посчитал, что административное нарушение имело место и принял решение оштрафовать компанию на 100 тыс. рублей. Сторона защиты намерена обжаловать это решение.