Уголовное дело возбуждено по факту нарушений при строительстве дорог во Владивостоке

10.12.19 06:46

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту махинаций при ремонте дорог во Владивостоке в 2018 году, сообщила пресс-служба мэрии Владивостока.

"Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты нарушений, допущенных юридическим лицом при ремонте дорог в городе в 2018 году. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, в том числе изъятие конкурсной и рабочей документации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выявлены факты подлога документов юридическим лицом, которое являлось исполнителем контракта по ремонту дорог в 2018 году.

В пресс-службе уточняют, что заказчиком работ выступала администрация города и она является потерпевшей стороной в деле.