Инфляция в Красноярском крае в ноябре составила 0,3%, с начала года - 3,3%

10.12.19 07:28

© РИА Новости. Михаил Мордасов

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Потребительские цены в Красноярском крае в ноябре выросли на 0,3%, с начала 2019 года - на 3,3%, сообщается в материалах территориального органа госстатистики по Красноярскому краю (Красноярскстат).

Так, цены на продовольственные товары в регионе за минувший месяц увеличились на 0,4%, с начала года - на 2,3%.

Стоимость минимального набора продуктов питания на конец ноября достигла 4,63 тыс. рублей на человека и за месяц увеличилась на 0,4% (с начала года - на 3,5%).

Цены на непродовольственные товары в крае за ноябрь выросли на 0,4%, по сравнению с началом года - на 3%.

Стоимость услуг за прошедший месяц в регионе не изменилась (с начала года - рост на 5%).