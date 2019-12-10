Две емкости с наиболее опасными отходами утилизировали на иркутском "Усольехимпроме"

10.12.19 07:30

© РИА Новости. Павел Лисицын

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Две железнодорожные цистерны с наиболее опасными отходами утилизировали на недействующем предприятии "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

"Согласно обследованию (...), в них были обнаружены отходы эпихлоргидрина в объеме 73,6 кубометра. Опасные остатки вывезены на полигон в Красноярск", - говорится в сообщении.

Эти две емкости было решено утилизировать первыми из 23, обследованных специалистами. На проведение этих работ из резервного фонда Иркутской области было выделено 28,3 млн рублей.

Всего на территории "Усольехимпрома" находятся более 60 емкостей с отходами.