Нарушенное в 1993 году автосообщение между двумя поселениями восстановлено в Иркутской области

10.12.19 08:19

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Суд по требованию прокуратуры обязал администрацию Эхирит-Булагатского района Иркутской области восстановить мост через реку Куду, соединяющий село Капсал и деревню Батхай, сообщила во вторник прокуратура Иркутской области.

"В процессе исполнения решения суда администрацией района в ноябре 2018 года заключен муниципальный контракт на строительство моста на общую сумму 34,2 млн рублей. В настоящее время строительство моста завершено", - говорится в сообщении.

В суд прокуратура обратилась по коллективному обращению местных жителей, принятому на сходе в деревне Батхай в 2017 году.

В 1993 году мост был разрушен, с того времени автосообщение между двумя поселениями было прервано. Добраться до населенных пунктов можно было только через соседние Тугутуйское и Захальское муниципальные образования по объездной дороге протяженностью 85 км.