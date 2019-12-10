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10.12.19 08:19
Нарушенное в 1993 году автосообщение между двумя поселениями восстановлено в Иркутской области
"В процессе исполнения решения суда администрацией района в ноябре 2018 года заключен муниципальный контракт на строительство моста на общую сумму 34,2 млн рублей. В настоящее время строительство моста завершено", - говорится в сообщении.
В суд прокуратура обратилась по коллективному обращению местных жителей, принятому на сходе в деревне Батхай в 2017 году.
В 1993 году мост был разрушен, с того времени автосообщение между двумя поселениями было прервано. Добраться до населенных пунктов можно было только через соседние Тугутуйское и Захальское муниципальные образования по объездной дороге протяженностью 85 км.
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