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10.12.19 08:25
Путин о допинговом скандале: решение WADA может быть обжаловано в CAS
"Нет претензий к российскому олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия. Это говорит о том, что во всяком случае в данной части решение WADA противоречит олимпийской хартии, и мы имеем все основания подать в CAS", - сказал Путин по итогам нормандского саммита в Париже.
Президент подчеркнул, что любое наказание должно быть индивидуально, не может "носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения".
"И все это понимают. Я думаю, что и специалисты WADA это тоже понимают. Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие", - сказал Путин.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков накануне заявлял о намерении добиться выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио под флагом РФ.
"Санкции (WADA - ИФ) носят неадекватный, нелогичный и чрезмерный характер. Убеждены, что на Олимпийские игры в Токио российские спортсмены должны поехать в составе команды, которую сформирует Национальный олимпийский комитет, как это записано в Олимпийской хартии. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы олимпийская сборная выступила в Японии под цветами российского триколора", - сказал Поздняков в понедельник.
Он подчеркнул, что в рекомендациях WADA не содержится обвинений в адрес МОК или Паралимпийского комитета. Тем не менее, последствия предписаний исполкома WADA ограничивают в правах оба комитета, в том числе в отношении членов исполкомов организаций.
"Предложенные ограничения и их последствия, безусловно, ударят по международным спортивным федерациям", - сказал Поздняков.
Днем в понедельник исполком WADA принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях.
Согласно решению WADA, Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы и других турнирах. Кроме того, Россия не может проводить международные соревнования.
Россия сможет оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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