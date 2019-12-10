Путин о допинговом скандале: решение WADA может быть обжаловано в CAS

10.12.19 08:25

© РИА Новости. Алексей Дружинин

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от соревнований противоречит олимпийской хартии, носит политический характер, и РФ имеет все основания обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нет претензий к российскому олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия. Это говорит о том, что во всяком случае в данной части решение WADA противоречит олимпийской хартии, и мы имеем все основания подать в CAS", - сказал Путин по итогам нормандского саммита в Париже.

Президент подчеркнул, что любое наказание должно быть индивидуально, не может "носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения".

"И все это понимают. Я думаю, что и специалисты WADA это тоже понимают. Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие", - сказал Путин.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков накануне заявлял о намерении добиться выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио под флагом РФ.

"Санкции (WADA - ИФ) носят неадекватный, нелогичный и чрезмерный характер. Убеждены, что на Олимпийские игры в Токио российские спортсмены должны поехать в составе команды, которую сформирует Национальный олимпийский комитет, как это записано в Олимпийской хартии. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы олимпийская сборная выступила в Японии под цветами российского триколора", - сказал Поздняков в понедельник.

Он подчеркнул, что в рекомендациях WADA не содержится обвинений в адрес МОК или Паралимпийского комитета. Тем не менее, последствия предписаний исполкома WADA ограничивают в правах оба комитета, в том числе в отношении членов исполкомов организаций.

"Предложенные ограничения и их последствия, безусловно, ударят по международным спортивным федерациям", - сказал Поздняков.

Днем в понедельник исполком WADA принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях.

Согласно решению WADA, Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы и других турнирах. Кроме того, Россия не может проводить международные соревнования.

Россия сможет оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).