Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по нарушениям Минсельхозпрода Ростовской области

10.12.19 09:12

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

10 ноября. Interfax-Russia.ru - Счетная палата в ходе проверки использования средств на развитие АПК в Южном федеральном округе выявила ряд нарушений, допущенных Минсельхозпродом Ростовской области и Минсельхозом РФ. По фактам нарушений, допущенных областным министерством, направлено обращение в Генпрокуратуру.

Как сообщается в пресс-релизе Счетной палаты, в частности, проверка выявила нарушения на 46,6 млн рублей. Одно из них - необоснованное предоставление субсидий на поддержку производства и реализации шерсти. "Министерство предоставило трем сельхозпроизводителям 2 млн рублей на поддержку производства и реализации шерсти по подложным договорам поставки Федеральному научно-исследовательскому учреждению. Условием предоставления господдержки является реализация шерсти именно переработчику. Однако, судя по уставным документам, учреждение таковым не является. Более того, оно прекратило свою деятельность еще до момента заключения договоров поставки", - сообщил аудитор Михаил Мень, процитированный в сообщении.

Кроме того, министерство неправомерно завысило размер возмещения затрат на выполнение мелиоративных мероприятий для 25 сельхозпроизводителей. При максимально установленном размере компенсаций в 50% от фактически понесенных затрат министерство компенсировало 60,5%. Общая сумма неправомерно возмещенных затрат составила 44,55 млн рублей.

Эти факты и стали поводом для обращения в Генпрокуратуру.

Кроме того, в ходе проверки в Ростовской области Счетная палата обратила внимание на высокую концентрацию субсидий у ограниченного количества получателей господдержки. В 2017-2018 годах 60-100% помощи получали от одной до трех организаций. "К тому же господдержка не всегда обеспечивает положительные финансовые результаты, - сказал Мень. - Так, по итогам 2018 года ряд крупнейших получателей субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, а это почти 1 млрд рублей, либо не завершили инвестпроекты, либо не вышли на безубыточный уровень деятельности". В 2018 году в отношении одного из предприятий области, получившего господдержку около 400 млн рублей, начата процедура банкротства. При этом в объемах птицеводческой продукции региона доля этой организации составила более 40%.

Проверка также выявила финансовые нарушения при использовании средств поддержки на общую сумму 447 млн рублей. Из них 380,5 млн рублей - это нарушения Минсельхоза России. В частности, министерство не направило республике Крым и Ростовской области требования по возврату средств в связи с тем, что они не достигли показателей результативности использования субсидий. В результате федеральный бюджет недополучил, по расчетам, 35,3 млн рублей. В 2019 году Минсельхоз России нарушил условия предоставления субсидий Ростовской области на 345,2 млн рублей.

Как сообщает Счетная палата, на заседании коллегии, где были озвучены результаты проверки, присутствовал статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, который сообщил, что "будут приняты все меры по устранению выявленных нарушений и недостатков".