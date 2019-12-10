Решение по делу родившихся в высылке женщин, претендующих на жилье в Москве, огласит КС РФ

10.12.19 09:29

© РИА Новости. Алексей Даничев

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Конституционный суд РФ во вторник огласит решение по жалобам трех реабилитированных жертв политических репрессий на невозможность получить жилье в Москве.

Как сообщает пресс-служба КС РФ, поводом к рассмотрению дела послужили жалобы Алисы Мейсснер (Кировская область), Елизаветы Михайловой (Владимирская область) и Евгении Шашевой (Коми), которые родились в высылке или спецпоселении, куда были отправлены их родители в 1930-40 годы. Все три заявительницы являются реабилитированными жертвами политических репрессий и хотят получить жилье в Москве, где их родители жили до репрессий.

Они полагают, что оспариваемые положения статьи 13 закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" и статьи 8 закона Москвы "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения" не соответствуют Конституции РФ, поскольку исключают обеспечение жильем реабилитированных лиц, членов их семей и детей, родившихся в высылке или спецпоселении, пока они самостоятельно не вернутся на прежнее место жительства.

Заявительницы также обращают внимание на дополнительные ограничения в получении жилья, установленные на уровне субъектов РФ. В частности, для получения жилого помещения в Москве им необходимо прожить в столице 10 лет, не иметь в собственности или пользовании другого жилья и быть малоимущими.

Дело было рассмотрено в открытом заседании 22 октября.