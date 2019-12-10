На Ставровополье в 2020г построят 2 крупных питомника для бездомных животных

10.12.19 09:38

© РИА Новости. Илья Питалев

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Ставрополья в будущем году откроют два питомника для безнадзорных животных, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"В следующем году в крае будут созданы два крупных питомника. Каждый - рассчитан на содержание 2 тысяч животных. Один разместим на Кавминводах, в Предгорном районе", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме вечером в понедельник.

По словам главы края, отвечать за работу питомников будет краевое управление ветеринарии.

"На муниципалитеты возложим обязанности по отлову и транспортировке животных. Финансирование всей работы - бюджетное. В питомниках бездомные животные будут лечиться и стерилизоваться. Также будем стараться искать им новых хозяев", - уточнил губернатор.

В настоящее время таких крупных питомников для животных нет на территории края. В Ставрополе работает приют, созданный общественной волонтерской организацией "Лучший друг". Согласно данным официального сайта приюта, в настоящее время в нем содержится около 200 животных, за последние годы дом был найден для 1,5 тысяч кошек и собак.