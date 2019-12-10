Усилен режим патрулирования водных объектов Москвы

10.12.19 09:51

© РИА Новости. Максим Блинов

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах с наступлением холодов перешли на усиленный режим работы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам во вторник.

"В круглосуточном режиме на 24 поисково-спасательных станциях несут дежурство 75 спасателей. Ежесуточно осуществляется около 90 патрулирований на плавсредствах и более 70 - по береговой линии", - сказал Бирюков.

По его информации, для предупреждения несчастных случаев на всех городских водоемах установлены предупреждающие знаки. За прошедшую неделю московские спасатели провели более 550 профилактических бесед с отдыхающими и рыбаками и около 300 занятий со школьниками.

"В этом году на поисково-спасательных станциях "Серебряный бор", "Мещерская" и "Пансионат" в Зеленограде установили современные камеры видеонаблюдения, которые позволяют дежурным сменам дистанционно контролировать зону ответственности. Благодаря камерам уже предотвращено несколько несчастных случаев, связанных с нахождением у воды детей без наблюдения взрослых", - подчеркнул заммэра.

Бирюков добавил, что отслеживать ситуацию на воде спасателям помогают беспилотные летательные аппараты. При необходимости они способны сбрасывать терпящим бедствие самонадувающийся спасательный жилет.