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10.12.19 09:54

Последняя рабочая неделя уходящего года будет двухдневной

© РИА Новости. Алексей Даничев
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно, 31 декабря в производственном календаре на текущий год остается предпраздничным рабочим днем, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

"Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной - понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. В связи с тем, что новогодние каникулы у нас продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно, первый рабочий день в будущем году выпадает на четверг, 9 января. Таким образом, после новогоднего отдыха россиян ждет двухдневная рабочая неделя", - сказал Шкловец "Интерфаксу".

При этом он отметил, что работодатель при определенных условиях может распорядиться о выходном дне. "По производственному календарю на текущий год 31 декабря - предпраздничный рабочий день. Он будет короче на один час. Если у работодателя возникают какие-то варианты относительно введения выходного на этот день, необходимо соблюсти ряд условий (распорядиться о выходном дне и решить вопрос с оплатой - ИФ), - сказал собеседник агентства.

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