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10.12.19 09:56
В Москве из-за звонков о "минировании" эвакуировали более 30 тыс. человек
"Для проверки поступивших сигналов в течение дня была проведена эвакуация более 30 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
По его данным, в Москве "в понедельник "заминировали" более 65 объектов образования и здравоохранения, около 25 торговых центров и 15 районных судов".
Кроме того, по информации источника, в третий раз за последнюю неделю полиции и спасателям пришлось проверять сигнал о "минировании" храма Христа Спасителя.
Источник агентства добавил, что ни одна угроза взрыва после проверки не подтвердилась.
Ранее агентство сообщало, что на прошлой неделе угрозы о заложенных взрывных устройствах получили порядка 600 московских объектов, для проверки сигналов за неделю было эвакуировано в общей сложности около 110 тыс. человек.
Волна ложных минирований началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября, первыми угрозы получили суды двух этих городов.
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