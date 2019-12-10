В Москве из-за звонков о "минировании" эвакуировали более 30 тыс. человек

10.12.19 09:56

© РИА Новости. Егор Алеев

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах в понедельник поступили в адрес более 100 различных объектов Москвы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией во вторник.

"Для проверки поступивших сигналов в течение дня была проведена эвакуация более 30 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в Москве "в понедельник "заминировали" более 65 объектов образования и здравоохранения, около 25 торговых центров и 15 районных судов".

Кроме того, по информации источника, в третий раз за последнюю неделю полиции и спасателям пришлось проверять сигнал о "минировании" храма Христа Спасителя.

Источник агентства добавил, что ни одна угроза взрыва после проверки не подтвердилась.

Ранее агентство сообщало, что на прошлой неделе угрозы о заложенных взрывных устройствах получили порядка 600 московских объектов, для проверки сигналов за неделю было эвакуировано в общей сложности около 110 тыс. человек.

Волна ложных минирований началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября, первыми угрозы получили суды двух этих городов.