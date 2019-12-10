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10.12.19 10:03
Свердловский экс-судья проведет 8 лет в колонии за покушение получение взятки
Он был признан виновным по ч.3 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ (покушение на получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).
"Приговорен к 8 годам строгого режима и штрафу в 14 млн рублей. С запретом занятия должностей в судебной системе и органах госвласти на 5 лет" - сказал собеседник агентства, добавив также, что наложен арест на его автомобиль вплоть до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.
Как сообщалось, в 2018 году Гаврюшин, по версии следствия, намеревался получить взятку за вынесение решения в пользу истца по одному из своих дел. Для этого он привлек сына в качестве посредника. Последний был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. Позже его приговорили к 7,5 года колонии строгого режима
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