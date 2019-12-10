Свердловский экс-судья проведет 8 лет в колонии за покушение получение взятки

10.12.19 10:03

© РИА Новости. Илья Питалев

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Свердловский областной суд во вторник вынес обвинительный приговор бывшему судье арбитражного суда региона Олегу Гаврюшину, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе облсуда.

Он был признан виновным по ч.3 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ (покушение на получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

"Приговорен к 8 годам строгого режима и штрафу в 14 млн рублей. С запретом занятия должностей в судебной системе и органах госвласти на 5 лет" - сказал собеседник агентства, добавив также, что наложен арест на его автомобиль вплоть до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

Как сообщалось, в 2018 году Гаврюшин, по версии следствия, намеревался получить взятку за вынесение решения в пользу истца по одному из своих дел. Для этого он привлек сына в качестве посредника. Последний был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. Позже его приговорили к 7,5 года колонии строгого режима