Спасатели в Ульяновске достали из колодца собаку и двух щенков

10.12.19 10:06

Фото с сайта администрации г. Ульяновск

10 декабря. - Сотрудники поисково-спасательной службы в Ульяновске оказали помощь попавшим в беду собаке и двум щенкам, сообщает мэрия города во вторник.

В Единую службу спасения 112 поступил сигнал из Заволжского района Ульяновска: охранник гаражно-строительного кооператива сообщил, что на улице Заречной в колодец глубиной около трех метров провались два щенка. Они не могли выбраться самостоятельно и жалобно скулили.

Прибывшие на место спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились в колодец и подняли собак на поверхность. "При падении вниз животные не пострадали, помощь ветеринарного врача им не потребовалась. Щенков забрал к себе нашедший их охранник ГСК", - говорится в сообщении.

Спустя пару часов поступил еще один вызов: на территории центральной городской клинической больницы в коллекторе возле теплотрассы оказалась взрослая собака.

Спасатели также при помощи альпинистского снаряжения спустились в коллектор, пытаясь вызволить животное.

"Но как только один из них приблизился к собаке, собака укусила его за руку. Животное все же вытащили на поверхность, а спасателю пришлось сделать несколько уколов от бешенства", - говорится в сообщении.