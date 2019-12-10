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10.12.19 10:06
Спасатели в Ульяновске достали из колодца собаку и двух щенков
В Единую службу спасения 112 поступил сигнал из Заволжского района Ульяновска: охранник гаражно-строительного кооператива сообщил, что на улице Заречной в колодец глубиной около трех метров провались два щенка. Они не могли выбраться самостоятельно и жалобно скулили.
Прибывшие на место спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились в колодец и подняли собак на поверхность. "При падении вниз животные не пострадали, помощь ветеринарного врача им не потребовалась. Щенков забрал к себе нашедший их охранник ГСК", - говорится в сообщении.
Спустя пару часов поступил еще один вызов: на территории центральной городской клинической больницы в коллекторе возле теплотрассы оказалась взрослая собака.
Спасатели также при помощи альпинистского снаряжения спустились в коллектор, пытаясь вызволить животное.
"Но как только один из них приблизился к собаке, собака укусила его за руку. Животное все же вытащили на поверхность, а спасателю пришлось сделать несколько уколов от бешенства", - говорится в сообщении.
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