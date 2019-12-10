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10.12.19 10:11
Глава одного из районов Крыма погибла в ДТП
"На трассе Черноморское - Евпатория в Черноморском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате - четверо погибших, один из которых - глава Черноморской районной администрации", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе МВД по республике Крым "Интерфаксу" подтвердили факт ДТП, но не уточнили личности погибших.
"Около 08:50 мск в Черноморском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей: KIA и Ford. В результате погибли четыре человека: двое находились в KIA, двое - в Ford. Устанавливаются обстоятельства аварии", - сказал сотрудник пресс-службы.
Председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский подтвердил агентству, что в аварии погибла глава райадминистрации Людмила Глушко, не уточнив подробностей трагедии.
По данным сайта администрации района, Глушко возглавляла администрацию с июля 2016 года.
Черноморский район находится на крайнем западе Крымского полуострова, там проживают около 31 тыс. человек, имеет самую низкую плотность населения среди сельских регионов Крыма.
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