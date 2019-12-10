Глава одного из районов Крыма погибла в ДТП

10.12.19 10:11

Фото пресс-службы МЧС Крыма

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Жертвами ДТП на западе Крыма стали четыре человека, сообщил во вторник "Интерфаксу" осведомленный источник.

"На трассе Черноморское - Евпатория в Черноморском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате - четверо погибших, один из которых - глава Черноморской районной администрации", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МВД по республике Крым "Интерфаксу" подтвердили факт ДТП, но не уточнили личности погибших.

"Около 08:50 мск в Черноморском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей: KIA и Ford. В результате погибли четыре человека: двое находились в KIA, двое - в Ford. Устанавливаются обстоятельства аварии", - сказал сотрудник пресс-службы.

Председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский подтвердил агентству, что в аварии погибла глава райадминистрации Людмила Глушко, не уточнив подробностей трагедии.

По данным сайта администрации района, Глушко возглавляла администрацию с июля 2016 года.

Черноморский район находится на крайнем западе Крымского полуострова, там проживают около 31 тыс. человек, имеет самую низкую плотность населения среди сельских регионов Крыма.