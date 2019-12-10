ВС РФ предложил снять барьеры для освобождения от наказания по "налоговым делам"

10.12.19 10:17

© РИА Новости. Руслан Кривобок

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Уголовные дела о налоговых преступлениях в случае возмещения ущерба можно будет прекращать на любой стадии процесса до удаления суда на вынесение приговора. Такой законопроект с поправкой в статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ подготовил Верховный суд (ВС) РФ, во вторник его обсуждают на заседании пленума.

Сейчас действуют более строгие правила: на прекращение уголовного преследования за налоговое преступление могут рассчитывать только те, кто возместит ущерб до назначения первого заседания в суде. Это создавало неопределенность для обвиняемого, который хочет совершить соответствующие действия, объяснял ранее журналистам заместитель председателя ВС РФ Владимир Давыдов, анонсируя подготовку этого законопроекта. Дело в том, что о назначении судебного заседания обвиняемый может узнать не сразу.

Да и вообще действующее ограничение неоправданно, считают разработчики. В частности, оно "препятствует суду активно применять нормы закона, побуждающие лиц добровольно загладить причиненный преступлением вред", говорится в пояснительной записке к документу.