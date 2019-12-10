Двухлетний малыш, спасенный из ижевской квартиры, помещен в больницу

10.12.19 10:31

© РИА Новости. Варвара Гертье

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Спасенный накануне в Ижевске двухлетний мальчик, в течение пяти дней находившийся в квартире с умершей матерью, помещен в больницу, его жизни ничего не угрожает, сообщил премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.

"В настоящий момент состояние мальчика удовлетворительное. Он находится в медицинском учреждении, проводятся все мероприятия. Жизни мальчика никакая опасность не угрожает", - сказал Семенов журналистам во вторник.

Он уточнил, что мать ребенка, по предварительным данным, болела пневмонией и обращалась в больницу, после чего должна была прийти на следующий прием. После того, как она не появилась у врача, было принято решение проверить ее квартиру. Семенов сообщил, что по этому случаю также была начата проверка.

"Во-первых, нам необходимо проанализировать, все ли было сделано правильно. Если на каком-то этапе этой работы произошла ошибка по вине должностного лица, по причине каких-то сложившихся обстоятельств, нам необходимо сделать выводы для того, чтобы в будущем ни в коем случае не допустить подобных сценариев", - сказал он.

Ранее сообщалось, что соцработники и сотрудники правоохранительных органов, взломав дверь, обнаружили в квартире в Ленинском районе Ижевска умершую женщину и ее 2-летнего ребенка. Женщина скончалась от пневмонии, и ребенок оставался рядом с ней в течение пяти дней.

Ребенок был обнаружен в ходе проверок, инициированных главой Удмуртии Александром Бречаловым после того, как в городе Можге 5 декабря погиб 13-летний ребенок с ДПЦ. Воспитывавшая сына в одиночку женщина скончалась от хронического заболевания, ребенок находился в квартире один в течение недели, не смог привлечь внимание соседей и 5 декабря тоже умер, предположительно, от переохлаждения.

Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ - "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека". О проведении своих проверок также сообщили прокуратура Удмуртии и Минсоцполитики республики.