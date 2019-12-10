Костромская область продлила соцподдержку семей, усыновивших детей-инвалидов

10.12.19 10:34

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал документы о продлении до 2022 года действия мер поддержки семей, которые усыновили ребенка-инвалида, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Из областного бюджета такие семьи получали единовременное денежное пособие. Нормативными документами размер пособия был определен в 170 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В администрации полагают, что решение губернатора даст возможность увеличить количество случаев принятия в семьи детей с инвалидностью.

По данным обладминистрации, за четыре года костромичи усыновили шесть детей с особенностями развития.

Соцподдержка для семей была установлена в 2014 году.