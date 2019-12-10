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10.12.19 10:43
Мусоросортировочный комплекс за 1,3 млрд руб. появится в Хабаровске
"До конца 2019 года будет заключено концессионное соглашение. Участок под строительство комплекса также уже выделен - он будет находиться в Северном микрорайоне Хабаровска. Стоимость проекта - 1,3 млрд рублей", - сказал Тюрин.
Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
По словам Тюрина, мощность объекта составит 220 тыс. тонн отходов в год. Возможности комплекса будут позволять выделять все основные виды бытового твердого мусора, который можно будет направить на вторичную переработку.
"Сейчас решается вопрос о выделении там фракции, которая потом на этом заводе будет перерабатываться в топливо. Но эту линию они поставят только в случае, если найдется потребитель для этого топлива. А это только цементные заводы. Сейчас ведутся переговоры", - отметил министр.
Он подчеркнул также, что строительство комплекса практически не повлияет на тариф.
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