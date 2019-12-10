Мусоросортировочный комплекс за 1,3 млрд руб. появится в Хабаровске

10.12.19 10:43

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Инвестиционный проект по строительству комплекса по сортировке и переработке определенных видов мусора одобрен в Хабаровском крае, сообщил министр ЖКХ региона Дарий Тюрин на пресс-конференции во вторник в агентстве "Интерфакс - Дальний Восток" в Хабаровске.

"До конца 2019 года будет заключено концессионное соглашение. Участок под строительство комплекса также уже выделен - он будет находиться в Северном микрорайоне Хабаровска. Стоимость проекта - 1,3 млрд рублей", - сказал Тюрин.

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

По словам Тюрина, мощность объекта составит 220 тыс. тонн отходов в год. Возможности комплекса будут позволять выделять все основные виды бытового твердого мусора, который можно будет направить на вторичную переработку.

"Сейчас решается вопрос о выделении там фракции, которая потом на этом заводе будет перерабатываться в топливо. Но эту линию они поставят только в случае, если найдется потребитель для этого топлива. А это только цементные заводы. Сейчас ведутся переговоры", - отметил министр.

Он подчеркнул также, что строительство комплекса практически не повлияет на тариф.