На 4 года: РФ лишили прав участвовать в международных соревнованиях
  
На особых условиях: первые три семьи получили ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
   
Возможна альтернатива: Путин раскритиковал Болгарию за саботаж строительства "Турецкого потока"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
10.12.19 10:54

Власти Сахалина ожидают снижение нефтедобычи в 2020-2022г на 5-6%

© РИА Новости. Сергей Субботин
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Сахалинская область в текущем году планирует добыть 19,8 млн тонн нефти (на 2,6% больше, чем в 2018 году) и 32,6 млрд кубометров газа (рост на 3%), говорится в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития региона на 2020-2022 годы на сайте областного правительства.

Рост производства нефти в 2019 году объясняется "увеличением добычи по проекту "Сахалин-1" в связи с утверждением дополнений к технологическим схемам разработки месторождений Одопту и Аркутун-Даги, которыми предусматривается больший объем добычи, чем прежними технологическими схемами разработки".

Объем производства сжиженного природного газа (в рамках проекта "Сахалин-2" - ИФ), в соответствии с заключенными контрактами на отгрузку, в 2019 году составит 10,7 млн тонн, что на 6,2% меньше, чем годом ранее.

В 2020 году объем добычи нефти прогнозируется в 18,9 млн тонн, в 2021 году - 17,7 млн тонн, в 2022 году - 16,6 млн тонн. Таким образом, в дальнейшем предполагается снижение на 5-6% в год.

Добыча газа в 2020 году планируется в объеме 32,4 млрд куб. м, в 2021 году - 32,9 млрд куб. м, в 2022 году - 32,8 млрд куб. м.

"Стратегическим направлением совместной деятельности правительства области и предприятий нефтегазового комплекса будет являться проработка возможностей осуществления проектов в сфере нефтепереработки и газохимии", - говорится в пояснительной записке.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.12.19 14:07
Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище
.
  10.12.19 13:58
Володин: москвичи связывали с именем Лужкова изменения своей жизни к лучшему
.
  10.12.19 11:02
Дом прав человека открыли в Москве
.
  10.12.19 09:56
В Москве из-за звонков о "минировании" эвакуировали более 30 тыс. человек
.
  10.12.19 09:51
Усилен режим патрулирования водных объектов Москвы
.
  09.12.19 14:35
Центр Москвы на время новогодних гуляний станет пешеходным
.
  09.12.19 14:15
Ясная морозная погода без снега установится во второй половине недели в Москве
.
  09.12.19 13:25
Мосгорсуд отменил арест активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей
.
  09.12.19 10:14
ЦОДД ожидает осложнение дорожной обстановки в столице в конце декабря
.
  09.12.19 08:57
Ликсутов: все технические вопросы работы билетной системы МЦД решены


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket