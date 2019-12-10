Власти Сахалина ожидают снижение нефтедобычи в 2020-2022г на 5-6%

10.12.19 10:54

© РИА Новости. Сергей Субботин

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Сахалинская область в текущем году планирует добыть 19,8 млн тонн нефти (на 2,6% больше, чем в 2018 году) и 32,6 млрд кубометров газа (рост на 3%), говорится в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития региона на 2020-2022 годы на сайте областного правительства.

Рост производства нефти в 2019 году объясняется "увеличением добычи по проекту "Сахалин-1" в связи с утверждением дополнений к технологическим схемам разработки месторождений Одопту и Аркутун-Даги, которыми предусматривается больший объем добычи, чем прежними технологическими схемами разработки".

Объем производства сжиженного природного газа (в рамках проекта "Сахалин-2" - ИФ), в соответствии с заключенными контрактами на отгрузку, в 2019 году составит 10,7 млн тонн, что на 6,2% меньше, чем годом ранее.

В 2020 году объем добычи нефти прогнозируется в 18,9 млн тонн, в 2021 году - 17,7 млн тонн, в 2022 году - 16,6 млн тонн. Таким образом, в дальнейшем предполагается снижение на 5-6% в год.

Добыча газа в 2020 году планируется в объеме 32,4 млрд куб. м, в 2021 году - 32,9 млрд куб. м, в 2022 году - 32,8 млрд куб. м.

"Стратегическим направлением совместной деятельности правительства области и предприятий нефтегазового комплекса будет являться проработка возможностей осуществления проектов в сфере нефтепереработки и газохимии", - говорится в пояснительной записке.