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Дом прав человека открыли в Москве

© РИА Новости. Владимир Сергеев
10 декабря. Interfax-Russia.ru - В Москве открылось новое здание аппарата уполномоченного по правам человека в России, в нем создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, расположены конференц-залы и приемные с современными средствами связи.

В церемонии открытия приняли участие первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Здесь будет удобно работать не только людям с уполномоченным, но и всем сотрудникам. Здесь есть интерактивная возможность общения со всеми регионами. В этом доме работает уникальная интерактивная система документооборота, которая поможет пришедшему в дом прав человека получить консультацию, помощь, передать обращение и в течение секунд оно будет у уполномоченного. Мы очень надеемся, что нарушений прав человека будет меньше и радости в семьях, жизни будет больше", - сказала Москалькова журналистам во время церемонии открытия.

Кириенко в свою очередь добавил, что новое здание будет способствовать большему числу обращений к уполномоченному.

"Мне кажется, что обращений должно стать больше, потому что здание стало удобнее (. . .). Созданы все условия, чтобы люди во всех регионах и по всей Москве могли попасть к уполномоченному и к самому аппарату. И для самого аппарата уполномоченного, который все свои силы отдаёт, чтобы защищать права других, чтобы и им было комфортно", - сказал Кириенко.

В Доме прав человека оборудована комфортная и просторная приемная граждан с использованием системы электронной очереди, справочной системы, имеется комната для посетителей с детьми; в полном объеме реализована концепция доступной среды для людей с ограниченными возможностями; создан ситуационный центр, который позволяет организовывать видеосвязь с региональными уполномоченными и проводить совместные приемы граждан. Кроме того, предусмотрены новые условия для сотрудников рабочего аппарата: конференц-зал, залы для совещаний, электронная библиотека, кабинеты, столовая и комната для отдыха.

Гости ознакомились с экспозицией об истории и деятельности института государственной правозащиты в России, а также возможностями ситуационного центра по проведению приема граждан в регионах, электронной библиотеки о правах человека и правозащитной карты России.

Открытие приурочено к празднованию международного дня прав человека.

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