Спецслужбы не допустили терактов на территории РФ в 2019 г

10.12.19 11:27

© РИА Новости. Алексей Никольский

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Спецслужбы в текущем году не допустили террористических актов на территории России, сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

"Скоординированные действия силовых структур позволили предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов. В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 бандита, в том числе 9 главарей, задержаны 41 бандлидер, 241 боевик и 606 пособников", - сказал Бортников во вторник на заседании НАК.

По словам Бортникова, в текущем году выявлены почти 80 законспирированных ячеек террористов, действовавших во всех федеральных округах РФ.

"Органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, члены которых планировали совершение терактов, нападения на сотрудников правоохранительных органов и другие преступления террористической направленности", - сказал Бортников во вторник на заседании НАК.

По его словам, активность таких ячеек "зафиксирована во всех федеральных округах".

По данным НАК, в 2019 году было пресечено 50 преступлений террористической направленности.

Бортников отметил, что в текущем году был повышен уровень взаимодействия правоохранительных уровень и Роскомнадзора, что позволило "пресечь распространение информации, пропагандирующей деятельность международных террористических организаций на более 50 тыс. интернет-страницах".

Между тем, добавил он, угрозы от международных террористических организаций продолжают оставаться актуальными для правоохранительных органов РФ.

Председатель НАК призвал скоординировать внимание на безопасности организаций кредитно-финансовой сферы, учреждений образования и религиозных организаций.