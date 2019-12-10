Первый фестиваль с участием театров стран АТР пройдет во Владивостоке в 2020г

10.12.19 11:36

© РИА Новости. Владимир Вяткин

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Первый международный Тихоокеанский театральный фестиваль пройдет во Владивостоке с 23 сентября по 8 октября 2020 года, в нем примут участие артисты из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Фестиваль - это часть большой программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке, инициированной Театром наций и поддержанной президентом РФ. Конечно, этот фестиваль станет важной частью этой программы", - сообщил в видеообращении руководитель программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

Он отметил, что у фестиваля есть огромный потенциал, и он должен внести значительный вклад в развитие культуры на Дальнем Востоке.

Организаторы планируют, что фестиваль откроется выступлением японской труппы.

"Откроет фестиваль известнейший театр кабуки - Сетику Гранд Кабуки, ранее он приезжал в Москву", - сообщил во вторник во Владивостоке на пресс-конференции автор концепции творческой программы фестиваля, генеральный директор Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова Валерий Шадрин.

Также зрители увидят постановки театральных коллективов из Китая, Республики Корея, Японии. Интересным для семейного просмотра станет выступление театра кукол на воде из Вьетнама.

"Это уникальный театр, красивое зрелище, это театр для родителей с детьми", - сказал Шадрин.

В программе фестиваля - мастер-классы, встречи со зрителями.

Спектакли пройдут на нескольких площадках - Приморской сцене Мариинского театра, Приморском академическом краевом театре им. М. Горького, Спортивной гавани Владивостока.

Организаторы фестиваля - Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова, при участии Государственного театра наций, при поддержке министерства культуры РФ.